La edición 2025 de la Copa Africana de Naciones se encuentra en una de las etapas más emocionantes, tras una intensa fase de grupos en la que varias selecciones mantienen la ilusión de conquistar el campeonato.

Uno de esos representativos es Sudáfrica, escuadra que disputará la Copa del Mundo de 2026 y que además será el primer rival de la Selección Mexicana, es decir, la encargada de inaugurar el torneo de la FIFA en el Estadio Azteca.

Con eso en mente, observar al equipo africano se ha vuelto una prioridad para los aficionados mexicanos, quienes están interesados en conocer al país que recibirá el Mundial en 2026.

El equipo, dirigido por el estratega belga Hugo Broos, terminó la fase de grupos en segundo lugar con seis unidades, únicamente por detrás de Egipto, y enfrentará a uno de los históricos: Camerún.

Este partido no solo es un cruce de octavos: es un choque de estilos, de historia y de emociones. Sudáfrica quiere demostrar que su futbol está listo para grandes escenarios, mientras Camerún busca reafirmar su estatus de gigante africano.