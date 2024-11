Canelo Álvarez apunta a Inglaterra o Japón. Se sabe que el deseo del boxeador mexicano es poder llevar uno de sus combates a dichos países, lo que acabaría su tradición de pelear en Las Vegas.

Sin embargo, en su sorpresiva visita a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el pugilista tapatío aseguró que no descarta una vez más combatir en suelo nacional.

Lee también Alertan que Monterrey será una sede de "alto riesgo" para jugadores del próximo Mundial 2026

¿Canelo Álvarez peleará en México?

Luego de dos contundentes victorias este 2024, ante Jaime Munguía y Edgar Berlanga, el Canelo Álvarez está buscando rivales para el próximo año. Se han barajeado muchos nombres, pero de momento no hay nada confirmado.

Durante el encuentro que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el boxeador mexicano dejó abierta la posibilidad de que uno de sus dos combates de 2025 sea en México.

“Siempre para mí pensar en pelear en México me pone muy feliz y me pone de buenas. Porque me recuerda muchas cosas. Y siempre para mí es un honor el poder pensar en tener una pelea aquí en México”, dijo el Canelo Álvarez.

¿Cuándo fue la última pelea del Canelo en México?

No tiene mucho tiempo que Saúl Álvarez decidió regresar a sus orígenes. Apenas en marzo de 2023, el boxeador tapatío tuvo una pelea en su natal Jalisco, ante el británico John Ryder.

Canelo derrotó a Ryder en decisión unánime en el Estadio Akron, casa de las Chivas. Para el 2025, existe la posibilidad de que Álvarez Barragán organice una nueva contienda en su México.