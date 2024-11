A lo largo de su carrera, David Faitelson se ha caracterizado por ser uno de los antiamericanistas más recalcitrantes del país. Mucho se debe a que aprendió de José Ramón Fernández, quien es el principal detractor de las Águilas.

Sin embargo, parece que desde que comenzó a trabajar en Televisa, todo ese quedó en el olvido para el polémico comentarista, ya que ahora hasta se da el lujo de festejar los goles del equipo azulcrema en Liguilla.

¿Cómo se burló Damián Zamogilny de Faitelson?

En el partido de Ida de Cuartos de Final entre América y Toluca, Andrés Vaca decidió captar el detrás de cámaras de la transmisión de TUDN, en el que participaron David Faitelson, Damián Zamogilny y Rafa Puente Jr.

Al calor del encuentro, se le olvidó por completo a Faitelson que estaba siendo grabado, error que le costaría bastante caro, ya que fue exhibido festejando los dos goles de Rodrigo Aguirre.

Pese a que durante la narración del encuentro lanzó varios comentarios en contra de las Águilas, en los dos tantos que hicieron las Águilas el polémico comentarista alzó la mano, emocionado por las anotaciones.

Pese a que todos describieron que detrás de ese odio sólo hay amor para los azulcremas, Faitelson no ha hecho ningún tipo de declaración afirmando o tratando de encubrir su fanatismo por el club.

Sin embargo, el tema fue aprovechado por uno de sus compañeros para burlarse. El Ruso Zamogilny, quien estaba en la transmisión del partido, de mofó de Faitelson una vez que fue descubierto su predilección por el América.

“Te cacharon David Faitelson”, fue el mensaje que le dedicó Zamogilny a David Faitelson, acompañado de varios emojis riéndose.

¿Faitelson le va al América?

Hace un par de semanas, el Burro Van Rankin balconeó a David Faitelson, asegurando que el comentarista le iba al América debido a que desde niño su padre lo llevaba a ver los partidos de las Águilas.

“Tú me lo dijiste, papá, tú me lo dijiste en mi entrevista que eras americanista de chavo. Te llevaba tu padre, es correcto o no (a ver los partidos de las Águilas)”, dijo Jorge Van Rankin.