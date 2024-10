Canelo Álvarez se ha consolidado como el boxeador que mejores bolsas mueve en cada una de sus peleas. Es innegable que el boxeador mexicano se convirtió en uno de los más exitosos en la historia del deporte.

Sin embargo, hay personajes como Óscar de la Hoya, quien se ha atrevido a señalar que el tapatío es un producto de él, por lo que si no hubiera recibido su ayuda e impulso, sería un pugilista del montón.

¿Por qué De la Hoya insultó al Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya no se pueden ver ni en pintura. La última ocasión que se cruzaron estuvo a punto de terminar el asunto en una bronca. En mayo pasado, en la última conferencia previa al choque entre Saúl y Jaime Munguía, el promotor y el tapatío se dijeron de todo y amagaron con golpearse.

Desde ese momento, parece que el Golden Boy tiene atravesado al Canelo Álvarez, debido a que cada que puede, despotrica en contra del mexicano, a quien llamó cobarde por huir a la pelea contra David Benavidez.

Además, De la Hoya volvió a asegurar que el hizo a Saúl Álvarez lo que es actualmente, por lo que lo considera un malagradecido por nunca reconocer cómo lo ayudó en el pasado.

“Canelo no puede evitar ser un malagradecido y celoso de mierda. Canelo, ¿por qué me odias tanto? ¿Es porque enfrenté a todos mis retadores y tú te niegas a pelear con David Benavidez? ¿O es porque el público siempre te recordará como un cobarde? Canelo, yo te hice, yo te construí, yo seré tu padre por siempre, y no puedes negarlo", comentó en su video semanal llamado ‘Clap Back Thursdays’.

¿Por qué Canelo y De la Hoya no se llevan bien?

Hasta 2020, Óscar de la Hoya fue agente de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero en ese año la relación se desgastó y acabó con un tema legal. Un año antes tuvieron varios desacuerdos por los rivales a los que enfrentaría el mexicano.

Finalmente, la gota que derramó el vaso fue Canelo se molestó con Golden Boy Promotions, debido a que consideró que no defendió sus intereses luego de un acuerdo millonario con DAZN por varias peleas.