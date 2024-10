Hace un año, lo que empezó como un cuchicheo en los pasillos de San Ángel se terminó por confirmar como una noticia real: David Faitelson dejaría ESPN para trabajar el Televisa, empresa que a lo algo de su carrera se cansó de criticar y dijo que nunca sería parte de ella.

Faitelson en todo momento argumentó que la decisión la tomó debido a la libertad que tendría en la televisora, misma que deseaba tomar otro rumbo. Negó que se tratara por dinero e incluso aseguró que era el momento de cortar de tajo su relación en los medios con José Ramón Fernández.

¿Por qué David Faitelson se fue de ESPN?

En el último año, tras la salida de David Faitelson de ESPN, todas las versiones apuntaban a una pelea con José Ramón Fernández, quien se molestó cuando su pupilo comenzó a colaborar con Televisa en ‘Tercer Grado Deportivo’.

Sin embargo, recientemente Faitelson se decidió a romper el silencio y señalar los verdaderos motivos que lo orillaron a dejar la empresa norteamericana para convertirse en la gran contratación de TUDN.

David Faitelson cumplió un año trabajando en Televisa y lo presumió en redes sociales. Foto: Especial

Todo se debió a una charla con un alto ejecutivo de ESPN, quien le dijo que ya no le renovarían el contrato. El polémico comentarista aseguró que no tenía deseo de salir de la televisora, por lo que ofreció bajarse el suelto, recibiendo solo negativas.

"Me quedaba un año de contrato, pero era una opción, tenían que estar de acuerdo ambas partes para renovar y yo quería continuar. Pero el verano pasado me llama el jefe Rodolfo Martínez y me dice: 'David, no vamos a renovar tu contrato'... Fue uno de los momentos más complicados de mi vida.

"Dije: 'Yo lo que entiendo es que ustedes quieren una renegociación, bájenme el sueldo y yo continúo con ustedes, no hay ningún problema, ahí vemos cómo hacemos, me dejan hacer radio, podcast o algo' y me dijeron que no", comentó Faitelson en el podcast ‘Guardianes de la Tradición' junto a Fernando Quirarte y Demetrio Madrero.