David Faitelson manda mensaje de apoyo a Emilio Azcárraga y es reventado en las redes sociales

El periodista deportivo David Faitelson, quien recientemente cumplió un año en la cadena TUDN, sorprendió en redes sociales al expresar su apoyo a Emilio Azcárraga en medio de la investigación de la justicia estadounidense relacionada con presuntos sobornos a la FIFA.

Azcárraga, quien dejó temporalmente su puesto como presidente del consejo ejecutivo de Televisa, es investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el marco del caso FIFA Gate.

Esta muestra de solidaridad generó una fuerte reacción en redes, donde los usuarios criticaron a Faitelson y lo acusaron de actuar con 'favoritismo' debido a su actual vínculo laboral.

El mensaje de Faitelson, compartido a través de la plataforma X, expresaba su preocupación por la situación de Azcárraga.

¿Qué fue lo que dijo David Faitlson en apoyo a Emilio Azcárraga?

"Hoy es un día complicado para el futbol mexicano y para Emilio Azcárraga, quien ha solicitado una licencia para separarse de Televisa con el fin de apoyar la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionado a un tema de FIFA", comenzó escribiendo el periodista en su cuenta de X.

"Emilio Azcárraga: esperamos que todo se resuelva favorablemente y que pronto estés de regreso. La empresa te necesita. El futbol te necesita. Todos te necesitamos. Un abrazo", añadió Faitelson en un mensaje que buscaba generar empatía, pero que fue recibido con una ola de críticas.

Usuarios en redes sociales reaccionaron rápidamente. La mayoría de los comentarios coincidieron en cuestionar la imparcialidad de Faitelson.

¿Qué comentaron los usuarios de X?

"Hace tiempo no estarías opinando lo mismo", “Si Faitelson trabajara para otra empresa, seguramente su discurso sería distinto”, "Su empresa sí lo necesita, el futbol mexicano no, de hecho se viene una oportunidad para que el futbol de nuestro país salga del fango donde está", "Jajajaja. Qué lamentable", "…es “el jefe” y él les paga su sueldo... David" y "A cuánto los chupones?", fueron algunos comentarios de los usuarios.

"Eso lo dices ahora que estás en su empresa. Pero cuando estabas en ESPN le tirabas a Azcárraga, a Televisa, al América. No está mal, defender tu chamba y tus intereses. Lo que está mal es cambiar de opinión de la noche a la mañana solo por dinero. Por eso nunca tienes que decir “de esta agua no he de beber”, abundó otro usuario.