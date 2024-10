Luego de varios meses de tratamiento en la clínica de rehabilitación del exboxeador Julio César Chávez en Culiacán, Sinaloa, el luchador Shocker ha concluido su proceso de internamiento para enfrentar sus adicciones.

Durante su reaparición pública, Shocker se mostró con un ánimo distinto, pero admitió tener miedo de recaer en el abuso de sustancias.

Jair Soria, nombre real del luchador, expresó sus temores al reintegrarse a su vida cotidiana.

¿Qué dijo Shocker tras salir de rehabilitación?

“Tengo miedo de recaer… no quiero volver a sufrir. No quiero volver a ver a mi hija sufrir, pero principalmente, yo no quiero volver a perder lo que tengo el día de hoy: ese amor por mí mismo, esa tranquilidad que siento, esa paz, esa armonía que siento conmigo mismo”, compartió en una entrevista para el diario Récord.

Aclaró que no se considera completamente espiritual, pero reconoce que, tras su proceso de rehabilitación, experimenta un sentimiento de paz interna que valora enormemente. "No crean que soy toda espiritualidad, pero sí me siento diferente”, manifestó.

Julio César Chávez le tendió la mano

Cabe señalar que el proceso de rehabilitación de Shocker, apoyado por el exboxeador Julio César Chávez, ha sido una etapa crucial en su vida. El 'Gran Campeón del Boxeo', quien también ha pasado por sus propias luchas contra las adicciones, le tendió la mano al luchador en momentos de crisis y le ofreció un espacio seguro para iniciar su recuperación.

Antes de ingresar a la clínica, Shocker fue protagonista de varios escándalos que lo colocaron en el ojo público, la mayoría relacionados con sus problemas de adicción.

El último incidente ocurrió en abril de 2024, cuando fue acusado de causar destrozos en un hotel de Oaxaca. Sin embargo, ahora tratará de superar el reto de no ser tentado por el vicio y sin temor a la muerte.

Así fue sacado Shocker por la policía del hotel de Oaxaca donde causó destrozos en abril pasado. Foto: Especial

“No le tengo miedo a la muerte porque no voy a vivir aterrado toda la vida, tengo miedo a recaer, a volver a consumir drogas porque no es agradable que te vean así", dijo el Mil por Ciento Guapo.

“A la muerte no se le debe tener miedo, todos llegamos a este mundo para morir, polvo eres y en polvo te convertirás. No sabes cuándo te puede llegar, un día te puedes ir a dormir y ya no despertar; (...) por eso prefiero vivir el día lo mejor que puedo”, señaló la estrella de la lucha libre.