El luchador mexicano Cuatrero, quien estuvo recluido por casi dos años en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México acusado de tentativa de feminicidio contra su expareja, la gladiadora chilena Stephanie Vaquer, ha roto el silencio tras su salida de la cárcel.}

Su salida de prisión, ocurrida hace unos días gracias a un amparo, marcó el fin de un periodo de incertidumbre que comenzó el 11 de marzo de 2023, cuando fue detenido tras una función en Aguascalientes.

Ahora, Cuatrero decidió compartir su experiencia en el podcast 'Tras las 100 caras', conducido por su hermano Sansón, también luchador, donde abordó su situación legal, su estado emocional y sus planes de regresar al ring.

¿Qué dijo Cuatrero tras su salida del Reclusorio Oriente?

“Vamos a estar hablando de todo lo que se ha dicho y para aclarar todo lo que se ha mencionado (en redes sociales y páginas de lucha libre)”, expresaron Cuatrero y Sansón al inicio del programa.

El enmascarado, integrante de la Nueva Generación Dinamita, destacó que su liberación no significa el fin del proceso legal, sino un paso adelante.

“Estoy tranquilo porque confío en las leyes mexicanas, ir paso a paso porque salgo por medio de un amparo”, afirmó, subrayando su esperanza en que la justicia esclarezca su caso.

Aunque no detalló todos los requisitos que debe cumplir, aclaró: “No tengo brazalete, no me están monitoreando, pero tengo que cumplir con algunas cosas”.

Cuatrero también habló sobre el impacto que tuvo su reclusión en su vida y carrera.

“Tengo el ímpetu de regresar a mi carrera, de retomar mi vida que fue frenada por casi dos años. Antes ya no era el mismo, solo luchaba por cobrar, y ahora que estoy afuera lo agradezco”, confesó. "Todavía falta acomodar ciertas cosas, falta subir el ring y estar frente al publico, estoy ansioso de poder expresarme arriba de un ring", señaló Cuatrero.

Además, agradeció el apoyo recibido durante su encierro: “A toda esa gente que mandó mensajes a mi hermano, a los que estuvieron presentes físicamente y a los que mandaron oraciones, lo agradezco al mil, porque estando en ese lugar era lo que más necesitaba”.

¿Cuál es la situación legal de Cuatrero aún cuando está en libertad?

El equipo legal de Cuatrero, conformado por Gabriela Mondragón, Ezequiel Vilchis, Marco Grifaldo y David Vélez, también se pronunció sobre el estado del proceso.

Marco Grifaldo explicó que el luchador “no lleva ningún dispositivo o brazalete” y que “no hubo ningún perdón" por la parte demandante.

Aseguraron que Cuatrero está comprometido a enfrentar el juicio hasta su conclusión: “Nos ha manifestado que no se va a sustraer de la acción de la justicia, no tiene nada que temer”.

Por su parte, señalaron que el amparo se ejecutó el 7 de marzo de 2025, días antes de cumplir los dos años de prisión preventiva establecidos como máximo por el artículo 20 constitucional, y sugirieron que el caso podría estar manipulado, pidiendo una investigación más profunda por parte de las autoridades.

“Como mi hermano, hay mil personas inocentes. Tengo la confianza de que es inocente y seguiremos buscando justicia”, dijo Sanson en el podcast.

Mientras el proceso sigue en curso, Cuatrero podrá continuar bajo libertad condicional con medidas cautelares, a la espera de que un juez determine si es culpable o inocente del delito que se le imputa.

