Este sábado pasado se llevó a cabo el regreso de la UFC Fight Night en México y a pesar del gran espectáculo y la noche histórica que se vivió, una de las grandes decepciones que se llevó la afición fue la cancelación del combate entre Kelvin Gastelum y el estadounidense Joe Pyfer, ya que este último sufrió malestares estomacales.

Este domingo, el propio Pyfer confirmó los motivos de su cancelación y lamentablemente, acompañó su mensaje con insultos hacia México.

Joe Pyfer won't go back to Mexico. pic.twitter.com/7XdSCj802p — Jed I. Goodman © (@jedigoodman) March 30, 2025

"Algunas personas dicen que no es por la comida, dicen que tengo enfermedad de altitud. No soy un científico de elevación geográfica, maldita sea ese país (México), nunca volveré a luchar ahí, es un agujero de mierda. No me importa si te ofende, tú no eres el que lucha” dijo en su video publicado en redes sociales.

Pyfer reveló que tuvo vómito, diarrea y fiebre antes de su pelea, motivos por los cuales tomó la decisión de cancelar la pelea.

"Fui a mi cena de equipo, no bebí agua, no había bebido el agua durante todo el viaje. Comí algo en un lugar que era supuestamente confiable y sí, un par de horas después creo que me cagué al menos 10 o 11 veces" concluyó.

