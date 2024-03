Tiempos complicados se avecinan para Saúl 'Canelo' Álvarez, quien podría enfrentar una dura sanción por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), organismo regido por Mauricio Sulaimán.

Este año, cuando todo indicaba que David Benavidez se colocaba el en camino de 'Canelo' para competir por los títulos de las 168 libras, Saúl Álvarez decidió transitar por otro camino, evitando al 'Mexican Monster' y apostando por peleadores como Jaime Munguía o Edgar Berlanga, incluso rompiendo con la empresa PBC, con quien tenía pactada una pelea más.

Benavidez reveló que CMB retirará campeonato a 'Canelo'

El peleador mexico-americano, reveló a The Boxing Voice que ha mantenido contacto con el CMB, incluyendo su dirigente, y que sancionarían fuertemente a 'Canelo' Álvarez por evitar la pelea, debido a que Benavidez en el Retador Oficial del organismo rector del boxeo internacional.

"Estuve hablando con Luis de Cubas y Mauricio Sulaimán le dijo que van a ver si Canelo quiere pelear conmigo en septiembre, y si no, le van a quitar el cinturón. Ya veremos, pero no voy a poner mi carrera en pausa porque alguien más no quiere pelear conmigo”, expresó Benavidez en la entrevista.

Mauricio Sulaimán confirmó que Benavidez será rival mandatorio a pelear con 'Canelo'

El 18 de febrero de este año, Mauricio Sulaimán posicionó a Benavidez como el candidato numero uno a pelear con 'Canelo', ya que según él, 'merece esta pelea' por las victorias recientes que ha obtenido.

“Benavidez se convierte en mandatario en marzo, ganó la pelea contra Plant, hay mucha especulación, gente que quiere encontrar cosas que se hacen mal, Benavidez quiere esa pelea y merece esa pelea y espero que suceda pronto", expresó en entrevista el Presidente del CMB.

Por esta razón, es probable que Benavidez haya recibido tal respuesta de parte de Sulaimán sobre retirar el cinturón de 'Canelo' en el peso supermediano.