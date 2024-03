Con la llegada de Javier Alarcón a ESPN, el pasado de Jorge Pietrasanta en Televisa, que parecía olvidado en 'El Líder Mundial en Deportes', ahora ha reaparecido en el retrovisor, y Álvaro Morales se ha hecho eco para incomodar durante un programa en vivo al periodista mexicano.

En la mesa de Futbol Picante de este viernes por la noche, hubo un ríspido encuentro entre Morales y Pietrasanta mientras analizaban la situación de Jonathan 'Cabecita' Rodríguez, delantero del América que apunta a salir rumbo a la MLS.

El presentador guatemalteco decidió recordar el pasado en Televisa de Pietrasanta para ejemplificar lo que sucede con 'Cabecita'; sin embargo, el periodista decidió no quedarse callado y le respondió con mucha dureza, dándole a entender que si no está cómodo en ESPN, que tome la decisión de marcharse.

"Jorge Pietrasanta, ¿Tú te desharías de él? Porque le deseas el mal al América. Tú no querías estar en Televisa y estás acá", expresó Álvaro Morales.

Sin embargo, la respuesta de Pietrasanta fue contundente: "Yo no le deseo el mal al América, pero en cualquier lugar y en cualquier momento, si no quiere estar. Si tú no quieres estar aquí, vete. Qué bueno que estás aquí, pero si no, vete.

Morales, ante la respuesta de Pietrasanta, se calentó y puntualizó: "Todavía podrías ser muy valioso allá (en Televisa), pero qué bueno que estás aquí".

Álvaro Morales explotó contra Jardine por salida de 'Cabecita'

El conductor de Futbol Picante criticó fuertemente al director técnico del América, André Jardine, por la salida de Jonathan Rodríguez, luego de asegurar que está siendo injusto con el uruguayo.

"¿Cómo no, Rafael Puente? (sobre el rendimiento de 'Cabecita' en América) Jardine no lo pone a jugar, debería ser titular. El modelo de Jardine es una injusticia para él. Está molesto", enfatizó.