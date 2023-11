Los amantes del boxeo ya se comenzaban a saborear la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y David Benavidez del próximo año, luego de que Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), lo destapara como retador mandatorio al México-americano.

Pero primero, el ‘Monstruo Mexicano’ debía derrotar a Demetrius Andrade este sábado en Las Vegas para confirmarse como el retador oficial del tapatío, aunque previo a su combate parece que recibirá malas noticias.

¿Canelo Álvarez se enfrentará en mayo a un mexicano?

Saúl Álvarez, quien se ostenta como el campeón mundial indiscutido supermediano, tendría otros planes en su agenda, ya que descartaría por completo, una vez más, enfrentar a David Benavidez, ya que según Eduardo Camarena, las negociaciones están muy avanzadas con Jaime Munguía, quien es el retador oficial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Cabe resaltar que Munguía tiene pactada una pelea en enero contra John Ryder, por lo que en caso de superarlo será el pugilista al que enfrente el Canelo, quien incluso ya está preparando su entrenamiento para pelear con su compatriota en mayo.

¿Barrera y Travieso Arce lo ven como un buen rival?

Luego de que en el podcast de Provox TV aseguraran que será Jaime Munguía el rival de Canelo Álvarez en mayo, Marco Antonio Barrera y Jorge ‘Travieso’ Arce aseguraron que no será una contienda nada sencilla para el tapatío.

"Es una pelea sumamente interesante, me encanta esa pelea, ya que es la clásica pelea juventud vs. experiencia. Canelo va a sentarse en un barril de pólvora, porque Munguía pega bastante fuerte, está joven y tiene hambre de punto. Me gustaría verla, puede ser de pronóstico reservado. Ojalá se haga", señaló el Travieso.

"Oportunidades en la vida y en el deporte son contadas, hay que agarrarlas. Munguía tiene cualidades, hambre y tiene las ganas. La ecuación no sale por la experiencia que tiene Saúl, Munguía ha sido campeón mundial, no le ha ido muy bien en las 165 libras. Le falta, sí, pero si le llega la oportunidad habría que agarrarla, hay que agarrar el toro por los cuernos", agregó Barrera.