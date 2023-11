Julio César Chávez Jr. nuevamente está causando polémica; ahora criticó a buena parte de sus seguidores, a quienes llamó ‘idiotas’ por no conocer sus otros talentos.

Este mensaje podría ser en alusión a la disminución en su número de seguidores en TikTok.

“Yo no ocupo un millón de fans para que me vean un millón de gentes (sic). Esos son los idiotas que no sabían de mis otras cosas, ‘about my talents’ (sobre mis talentos)” afirmó.

El ‘Junior’ también aseguró que ha sido difícil hacerle frente a todo lo que ha vivido, pero afirmó que ha intentado cambiar sus actos y escuchar los consejos de sus seres queridos.

Por lo pronto, el excampeón del mundo ha querido demostrar que se encuentra bien de salud a pesar de los rumores que aseguran que fue internado en un hospital psiquiátrico.

