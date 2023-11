Terence Crawford, campeón indiscutido de peso welter, habló sobre un eventual combate con el Canelo Álvarez, de quien aseguró que su pegada no es tan fuerte.

"No me puedo subir a un ring pensando en que si este tipo me golpea me va a noquear, o que si me conecta me va a romper la costilla. Ni siquiera consideraría una pelea si pienso que no puedo soportar ese nivel de pegada, pero (Canelo) no es Deontay Wilder o algo así", declaró en entrevista con FightHub TV.

Crawford habló sobre la diferencia en el físico con el peleador tapatío y aseguró que no le preocupa, ya que miden prácticamente lo mismo.

“Canelo es un tipo grande, pero al mismo tiempo yo creo en mis habilidades; es un tipo pesado, pero no es un tipo grande. Él mide 1.73 y yo mido 1.73 también. Esa pelea sería buena”.

Para que se pueda dar el combate, existe la posibilidad de que se lleve a cabo en algún peso intermedio entre los dos boxeadores, porque Crawford tendría que subir tres divisiones o el Canelo bajar el mismo número de categorías.

