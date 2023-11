El 25 de noviembre en la Michelob Ultra Arena de Las Vegas, David Benavidez enfrentará a Demetrius Andrade , boxeador que representaría el último obstáculo para consolidar la 'batalla del año' con Saúl 'Canelo' Álvarez en un combate que podría ser histórico para el pugilismo mexicano y mundial.

Andrade sería el rival que podría convertir a Benavidez en el Retador Oficial para Álvarez, según el propio presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, por lo que el de Arizona se encuentra a una victoria de colocarse como el rival obligatorio para el 'Canelo' en el peso supermediano, donde el tapatío es campeón indiscutido. Sobre esta posibilidad, 'Red Flag' mandó un mensaje al gran campeón mexicano.

¿Qué dijo Benavidez sobre la pelea con 'Canelo'?

David Benavidez, actual campeón interino del peso supermediano del CMB, expresó en una entrevista con CNN su deseo por enfrentarse con Saúl Álvarez, debido a que es la pelea que siempre soñó y para la que se siente listo en este momento de su carrera.

"Me he ganado la oportunidad para enfrentarlo (al 'Canelo'). Estoy listo para esta pelea. Sé que es una pelea que todo mundo espera, será un enfrentamiento difícil, pero tengo lo necesario para ganarle. Yo siempre le he dado su crédito, es una leyenda, estos son los boxeadores que quiero enfrentar. Será una pelea muy grande, una verdadera guerra", expresó Benavidez.

Con respecto a su rival del próximo 25 de noviembre, Benavidez expresó que se encuentra centrado en el combate. "Estoy enfocado y entrené duro. Yo sé que él tiene mucha experiencia, ha boxeado por mucho tiempo, pero yo también. Estoy 100 por ciento listo para ganar este sábado".