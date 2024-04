La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía está cada vez más próxima, ya que el 4 de mayo, Las Vegas se vestirán de verde, blanco y rojo para una batalla entre pugilistas aztecas por el cetro indiscutido de las 168 libras; sin embargo, entre más se acerca el combate, más se habla del pugilista campeón del mundo.

Ahora ha sido el periodista de Fox Sports, Fernando Schwartz, quien ha revivido una de las acusaciones más graves contra el campeón tapatío, donde Floyd Mayweather ha cargado en una conferencia de prensa contra Canelo, luego de ser preguntado por el mexicano y su posible combate con David Benavidez.

¿Qué dijo Mayweather de Canelo y el uso de esteroides?

Mayweather, que se retiró como campeón mundial invicto, luego de sumar un récord de 50 victorias, cero derrotas y 27 knock outs, y donde derrotó a rivales como Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez, Miguel Cotto, Connor McGregor o el propio Canelo, se atrevió a lanzar una fuerte declaración contra el tapatío, dando a entender el uso de sustancias ilícitas para mejorar el rendimiento en la preparación contra sus rivales.

"No se duerman con él, será un excelente peleador. Benavidez debería estar en el top. Pero no hablaremos de eso: 'Canelo, Canelo, Canelo... esteroides, esteroides, esteroides', no hablamos de eso. Todos los oponentes que él enfrenta, puede que no haya estado limpio en todas sus peleas. Está todo en ustedes, dicen 'Canelo, Canelo, Canelo', él es un pastelillo andante", expresó Mayweather en 2023.

Ante estas declaraciones, Fernando Schwartz ha retwitteado un video, y colocando el mensaje; "Tremenda acusación de Mayweather. Canelo usa esteroides contra la mayoría de los peleadores. Wow wow Lo dijo a finales del año pasado. El video es claro".