Julio César Chávez y Erik 'Terrible' Morales están decididos a enfrentarse en el cuadrilátero.

Ambos han manifestado su deseo de organizar una pelea de exhibición tras su conversación durante el podcast "Un Round Más", que es conducido por el propio Morales y Marco Antonio Barrera.

En dicha charla, los retos y anécdotas entre ambos excampeones se 'desbordaron', encendiendo la chispa para lo que podría ser un combate de exhibición entre dos leyendas del pugilato mexicano.

¿Es la primera vez que se lanzan un reto?

En el pasado, Chávez y Morales estuvieron muy cerca de enfrentarse.

Fue en 2023 cuando se había planeado un combate entre ambos en el Estadio Caliente de Tijuana; sin embargo, la pelea fue cancelada debido a una lesión muscular que sufrió el César del Boxeo.

"La verdad lo que pasó, Erik... Estaba entrenando con el Parra y me pegó un 'golpe' (en el pecho), y en los últimos 10 segundos me descuidé y me pegó un pu.... Dije '¡Ah, la madre!'; pensé que se me había roto el (pectoral). Traía un desgarre y una fisura El doctor me dijo que no podía", explicó Chávez, aclarando las razones detrás de la cancelación del combate.

Durante la conversación, Morales recordó una anécdota que dejó a todos con una sonrisa.

"Hace muchos años (Julio) estaba entrenando en la Ciudad de México y fui a visitarlo. (Chávez) estaba con Julio Jr y me dice: '¡Loco, súbete al ring, súbete al ring! Súbete conmigo, nunca te has subido' (...) Yo le digo: 'No, no puedo, porque no traigo dinero', y se me queda viendo y me dice: '¿Y para qué quieres dinero, loco?...' y yo le dije: 'Para pagarte el doctor'", comentó Morales, generando las risas entre ambos.

¿Sí se pactará la pelea de manera 'oficial'?

Posteriormente, El 'Terrible' cambió el tono rápidamente y confesó que para él sería un honor subirse al ring con Chávez, aclarando que no sería una pelea para ver quién es mejor, sino una oportunidad para compartir el ring con uno de los más grandes pugilistas del mundo.

"Fuera de broma, a mí sí me gustaría subirme contigo al ring, sería un gran honor", dijo Morales.

"No es por ver quién puede más... dices: 'Está viejito, pero algo ha de tener (risas) Lo que sí voy a pedir es que pongan tres o cuatro ambulancias", remató el Terrible.

Tras esto, Julio César Chávez no tardó en aceptar el reto y, fiel a su estilo, prometió dar lo mejor de sí en la exhibición.

"Lo que sí prometo es que ¡vas a orinar sangre! Vas a ver si no, ca... Déjame decirte, Erik... Los años pasan por mi, pero lo bueno y lo chingón no se me quita", sentenció Chávez.