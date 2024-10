La polémica se encendió en torno a Raúl Jiménez luego de que el delantero del Fulham y de la Selección Mexicana fuera objeto de críticas por parte de Sergio Dipp, comentarista de ESPN.

A pesar de que Jiménez tuvo un destacado regreso al Tri en el partido amistoso contra Estados Unidos, donde anotó un gol y asistió en otro, las palabras del analista generaron controversia.

¿Qué fue lo que dijo Sergio Dipp sobre Raúl Jiménez?

Sergio Dipp no tardó en expresar su opinión tras el desempeño de Jiménez, haciendo un comentario que muchos consideraron fuera de lugar.

En su análisis, Dipp afirmó que, desde la famosa chilena de Jiménez contra Panamá en 2013, el delantero no había vuelto a ofrecer una actuación memorable con la Selección Mexicana.

"Espero que no pasen 11 años más. Desde la chilena contra Panamá en 2013, no había nada memorable de Raúl Jiménez con Selección", dijo el analista, cuestionando la constancia de Jiménez en la selección.

Estas palabras no pasaron desapercibidas, y las críticas hacia Dipp no tardaron en llegar, sobre todo de aficionados y analistas que consideraron su comentario injusto, especialmente tomando en cuenta que Jiménez ha enfrentado una carrera marcada por una grave lesión de cráneo, que afectó su rendimiento en los últimos años.

"Raúl Alonso Jiménez dio catedra ayer (vs Estados Unidos). Esto es lo mejor que yo recuerdo de Raúl Jiménez: el golazo en pelota parada, la rabona, la manera en que se barrió para recuperar y tocar a 'Chino' Huerta, lo de ayer de Raul Jimenez fue espectacular, sublime. (...) Hace 11 años que Raul Jimenez no nos regalaba algo memorable en Seleccion Mexicana, desde la chilena vs Panamá. Este es el Raul Jimenez que necesita la Seleccion Mexicana, hace 11 años de la chilena vs Panama, ¿qué mas recuerdan de Raúl en Seleccion? estoy diciendo lo que es", dijo Dipp en otro programa de ESPN.

Sin embargo, fue Daniela Basso, esposa del delantero, quien alzó la voz de manera más directa.

¿Qué fue lo que dijo Daniela Basso, esposa de Raúl Jiménez?

A través de su cuenta de X, Basso lanzó un mensaje en respuesta a las declaraciones de Dipp, sin mencionarlo directamente, pero dejando claro su descontento.

"Que notorio es cuando alguien tiene necesidad de reflector… Más bonito es trabajar duro y en silencio", escribió Basso.