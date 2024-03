El dinero no era excusa. Luego de anunciarse que Saúl 'Canelo' Álvarez había desestimado la pelea que todos los aficionados al boxeo quiere ver, ante David Benavidez, ahora el propio 'Mexican Monster' ha dado a conocer que la cuestión económica era completamente favorecedora para el tapatío.

Benavidez ha concedido una entrevista al periodista de boxeo, Michael Benson, donde ha revelado que la bolsa millonaria que generaría la pelea, iba a tener porcentajes completamente desproporcionados entre ambas partes, con 'Canelo' ganando más del 90 por ciento del total.

¿Cuánto iba a ganar Canelo en la pelea ante Benavidez?

En la entrevista, Benavidez aceptó que los porcentajes pactados eran 92 por ciento para el campeón mexicano, por únicamente ocho porciento para él, lo que representaba una ganancia de 60 millones por solo cinco del 'Mexican Monster', y además reconoció que él estaba de acuerdo con esta ganancia, ya que él solo quiere pelear.

"Estaba completamente bien con eso. Este tipo se lo estaba llevando todo y no digo que no debería hacerlo. Me importa un carajo, yo quería la oportunidad. He estado ganando buen dinero, Al Haymon ha estado cuidando de mí… No tiene nada que ver con promociones, Canelo no quiere la pelea, es una locura cómo algunos fanáticos no pueden ver eso. Cada vez que Canelo dice que no, todos sus fanáticos ponen millones de excusas para él", puntualizó.

Hasta el momento, 'Canelo' Álvarez no se ha pronunciado por la pelea, ni alguien de su equipo. Únicamente desestimaron la posibilidad de enfrentar a Benavidez, prefiriendo peleadores como Jaime Munguía.