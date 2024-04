Los seguidores de Saúl ‘Canelo’ Álvarez están más que molestos con el boxeador mexicano, debido a que una vez más le huyó a David Benavidez. Y pese a que el enfrentamiento ante Jaime Munguía promete, la realidad es que está lejos de las expectativas que generó la posible pelea con el Bandera Roja.

Y las críticas incrementaron una vez que el púgil mexicoamericano aseguró que él estaba dispuesto a que el Canelo se llevara toda la bolsa que generara la batalla. Al final, pese a que sí huno una negociación, ésta no llegó a nada.

¿Qué dijo David Benavidez del Canelo Álvarez?

David Benavidez no se ha cansado de tundir al Canelo Álvarez, por lo que cada que tiene un micrófono en frente se va en contra del mexicano, ya que no le ha dado la oportunidad de enfrentarlo arriba del ring.

Y aun que es el rival mandatorio del CMB, el Bandera Roja señaló que poco ha importado, ya que el tapatío tiene secuestrados los títulos, lo que lo llevó a reventar a las organizaciones de boxeo, señalando que no le quitan ningún cinturón por la cantidad de dinero que genera Saúl Álvarez.

“(Al Canelo) no le quitan los títulos porque el porcentaje que se llevan los organismos con él es mucho maldito dinero. Ese tres por ciento de los 40 millones de dólares del Canelo, imagínense cuánto dinero es. No quiero hablar mal de los organismos, pero esa es la fría realidad. Ellos ganan más dinero con él, y lo quieren tener contento.

“Creo que ya le gané a los primeros cuatro clasificados, y aun así no me dan la pelea. Canelo es el hombre del dinero en este momento. En el boxeo cada cinturón implica que le tienes que pagar la cuota del tres por ciento al organismo. Si tomas el tres por ciento de los 40 millones (de dólares) que gana el Canelo, eso es mucho dinero. No es lo mismo que el tres por ciento que ganan conmigo. Esa es la única razón por la que creo que él tiene el control, y la única razón por la que le hacen caso”, señaló al podcast FreshAndFit.