Es bien sabido que David Faitelson es uno de los principales detractores de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, por lo que cada que hay noticias relevantes sobre él, el comentarista da su postura en su contra.

No obstante, en esta ocasión las cosas no salieron como esperaba, ya que en su nuevo programa se le ocurrió realizar una crítica sobre el boxeador tapatío, aunque la respuesta prácticamente lo ‘noqueó’.

¿Qué le dijo el Pitbull Cruz a David Faitelson?

El nuevo invitado al programa ‘Faitelson sin censura’ fue Isaac ‘Pitbull’ Cruz, quien presumió el título de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que recientemente le ganó a Rolando Romero.

Fue entonces cuando el polémico periodista lanzó un comentario que pensó que sería secundado por el pugilista, ya que le pidió que diera su opinión sobre el Canelo Álvarez, recibiendo una indirecta que le caló.

"(Canelo Álvarez) Es la cara del boxeo, ¿no? No le han regalado nada y por eso está donde está. Poca gente sabe todo el sacrificio que conlleva llegar a pelear por un título mundial... Un crítico de sillón que dice, 'yo me siento con mi cerveza'", comentó el Pitbull.

🔥"NO LE HAN REGALADO NADA. Un crítico de sillón te dice 'es que se vio mal'", Isaac 'Pitbull' Cruz y la carrera de @Canelo🔥#FaitelsonSinCensura

🔴EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/sCUn7AtL1H — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 9, 2024

¿Cómo reaccionó Faitelson?

Luego de la respuesta del Pitbull Cruz, David Faitelson se notaba sorprendido por la clara indirecta que le dijo el púgil oriundo de Ciudad de México, asegurando que su invitado salió bravo.

“A mí no me gusta la cerveza, pero el sillón sí... Es bravo el Pitbull, me metió una izquierda y estoy todavía tambaleándome", señaló.