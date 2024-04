En España se destapó un escándalo que ha sobrepasado fronteras y actualmente todos están hablando de ese tema, ya que involucra a uno de los comentaristas deportivos más famosos de aquel país.

Lo más curioso es cómo fue que se supo sobre este delicado tema, ya que mientras se estaba llevando a cabo un estreaming de Iba Llanos, uno de sus invitados, sin percatarse que estaba en vivo, soltó la bomba.

¿De qué acusan a Josep Pedrerol?

Mientras se estaba llevando a cabo una transmisión de Iba Llanos, uno de sus invitados fue Siro López, quien por mucho tiempo trabajó junto a Josep Pedrerol, comentarista principal del Chiringuito de Jugones.

No obstante, cuando estaba charlando con el famoso influencer, no se dio cuenta de que el en vivo ya había comenzado, ya que reveló una información delicada, acusando a Pedrerol de ser un acosador sexual.

El invitado de Ibai reveló un par de casos donde el periodista español acosó a dos de sus colaboradores, por lo que incluso, aseguró que debería enfrentar un juicio debido a que uno de ellos si presentó cargos en su contra.

“Nacho Tellado también ha tenido acoso sexual y va a ir a decirlo delante de un juez”, fue el primer caso de reveló.

El segundo, al parecer fue más delicado: “Era su profesor de inglés y solíamos quedar a darle clases para que mejorara su nivel… Al paso de los días me decía para quedar a tomar algo, comer o cenar. Al inicio accedí, pero me hacía comentarios un poco raros. Un día en su casa me empezó a acariciar la cara y decirme que le gustaba, me quede en blanco, pero luego me levante y me fui”, aseveró.