Víctor ‘Pocho’ Guzmán está viviendo su tercer torneo con las Chivas, donde se ha colocado como el goleador del equipo al registrar seis tantos en 13 juegos disputados en el Clausura 2024.

No obstante, pese a la cantidad de anotaciones que suma con el redil, la realidad es que bajo el mando del Fernando Gago no ha gozado de mucha actividad, al grado de que ahora ya está relegado a la banca.

¿Qué problemas tiene Pocho Guzmán?

Dese el torneo pasado, el Pocho Guzmán ha sido muy irregular con el Guadalajara. Incluso se ventiló que no tenía una buena relación con Veljko Paunovic, por lo que se dice que fue uno de los motivos por lo que el serbio se fue del club.

La situación no ha cambiado este Clausura 2024, donde el capitán del Rebaño Sagrado pasó de ser titular indiscutible a la banca. Y ya se saben cuáles motivos que derivaron el bajón de juego del mediocampista.

“Preguntando por qué no anda en buen nivel Víctor Guzmán. Trae un tema personal, me encantaría decir por qué y cómo, pero no soy quién para meterme en temas privados que no tienen que ver con cancha. Lo que sí puedo decir es que Pocho va poco a poco.

“Hay tema legal de por medio y que está buscando darle solución. La directiva lo está apoyando. Sí es preocupante la situación por todo lo que trae en muchas cosas que afecta directamente a su familia en algunos aspectos”, señaló Alex Ramírez.

¿Qué problema legal tiene Víctor Guzmán?

Hace unos meses, don dar muchos detalles, Pocho Guzmán estuvo en el canal de YouTube de Los ‘broudys’, donde sin dar muchos detalles, el jugador de Chivas admitió que un problema legal lo ha afectado en su desempeño en la cancha.