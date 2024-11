El boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr. reconoció que ha estado muy al pendiente de las últimas peleas que ha ofrecido el tapatío Saúl Canelo Álvarez, quien mencionó que se ha convertido en un gran pugilista, pero sigue teniendo algunas características que no convencen al hijo de la leyenda.

Lee también Raúl Jiménez estrella un balón en el travesaño, en la derrota del Fulham contra los Wolves

¿Qué dijo Julio César Chávez del Canelo Álvarez?

En entrevista para TUDN, Chávez habló sobre sus tres boxeadores favoritos, de los cuales están: David Benavidez, Oleksandr Usyk y Saúl Canelo.

Chávez Carrasco dijo que Saúl esta viviendo una etapa de madurez, pero debe de hacer algo más para mantenerse en el gusto de los aficionados.

Chávez Jr. lleva un par de años alejado del boxeo. Foto: Imago7

Por otra parte, el pugilista mexicano expresó la posibilidad de hablar sobre la posibilidad de enfrentar a Jake Paul, quien derrotó a Mike Tyson, señaló que es una gran oportunidad y esta dispuesto a tomarla.

“Es una opción, estamos viendo, a ver, esta semana tengo una reunión, quizá sea una pelea que pueda surgir. Me interesaría, pelear con un campeón, pero peleando con Jake Paul, por la forma y lo mediático, me pondría en un lugar para pelear contra otros. No lo estoy buscando, se presentó. No es concreto, pero a ver que pasa”.