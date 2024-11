David Faitelson ofreció una disculpa pública al legendario boxeador mexicano Julio César Chávez, tras haber negado su amistad hace algunas semanas en medio de una controversia relacionada con el mundo del boxeo y su hijo Omar.

¿Qué fue lo que generó un momento de tensión entre el analista de TUDN y el expugilista?

La polémica entre ambos personajes surgió hace poco más de un mes durante la cancelación de la pelea entre Omar Chávez y el medallista olímpico Misael Rodríguez.

El combate que estaba programado para el pasado mes de octubre fue suspendido debido al incumplimiento de la cláusula de peso por parte del hijo del César del Boxeo, lo que desató una serie de críticas de parte de Faitelson hacia el heredero del excampeón mundial.

En aquel momento, Faitelson cuestionó duramente la indisciplina de Omar Chávez, Por su parte, Julio César Chávez respondió de manera contundente en redes sociales.

"@DavidFaitelson que bueno saberlo yo sí te consideraba un amigo. De hoy en adelante no te dirijo la palabra, no hasta pronto, sino hasta nunca. Que la sigas pasando bien", escribió Chávez en medio de su molestia por las criticas recibidas.

"Julio: no confundas la amistad con el trabajo. Si fueses mi amigo, separarías una cosa de la otra. Yo no puedo tener “amigos” en el medio porqué cuando debo criticarlos nada puede “nublar” mi criterio. Ni hablar. Si no me quieres hablar, no hay problema. Allá tú y tú consciencia…", respondió Faitelson en aquel momento.

¿Cómo fue la disculpa de Faitelson hacia Julio César Chávez?

Un mes después del incidente en las redes sociales, David Faitelson decidió retractarse públicamente y expresar su arrepentimiento.

A través de un mensaje en redes sociales, el experiodista de Azteca Deportes y de ESPN reconoció su error y manifestó su intención de reparar la relación con la Leyenda del Boxeo Mexicano y su familia.

"Quiero mandarle un abrazo al gran @Jcchavez115… Hace algunas semanas, en medio de una polémica boxística, yo me equivoqué de forma rotunda afirmando, palabras más, palabras menos, que él no era mi amigo. Estoy completamente arrepentido de haber dicho eso. Es una mentira. Julio siempre ha estado ahí durante una relación de más de 35 años, donde siempre me ha mostrado su cariño y apoyo. Él es un buen hombre. Me disculpo (como lo hice ya personalmente) con él, con Miriam, su mujer, y también con sus hijos @jcchavezjr1 y @OmarChavezBox", escribió en X el comunicador.