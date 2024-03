Le llueve sobre mojado a Julio César Chávez Jr., ya que luego de tener problemas de alcoholismo y adicciones, además de enfrentarse a la ley en Estados Unidos por posesión de armas de fuego, el hijo de la leyenda se encontraría con un problema de salud.

Según el propio Chávez Jr., tras realizarse unos estudios médicos, arrojó un resultado negativo en la zona del hígado, donde aparentemente tendría una anomalía de salud que podría acarrearle problemas graves, sobre todo a la hora de pensar en volver a los cuadriláteros, tras superar los problemas fuera del ring.

¿Qué dijo Julio César Chávez Jr. de su problema en el hígado?

El hijo de la leyenda informó en sus redes sociales que tuvo que asistir al médico para realizarse estudios de todo el cuerpo, donde se le detectó un objeto anómalo en la zona hepática.

“Vine a checarme el hígado y todo el cuerpo y me salió bolita en el hígado. Me voy a hacer unos estudios para ver cómo salí. Ojalá no sea nada”, expresó Chávez Jr. en sus redes sociales, preocupando a toda su fanaticada.

Pese al alarmante estudio, después el propio Chávez Jr. bajó la intensidad de la preocupación en sus fanáticos y conocidos, asegurando que la anomalía no 'es nada de cuidado'.

Captura de pantalla de Julio César Chávez Jr. informando no tener problemas en el hígado

Hasta el momento se desconoce si sus problemas con el alcohol han sido la primera causa de este problema en el hígado, ya que este órgano vital recibe afectación directa por el consumo excesivo de sustancias como las bebidas alcohólicas. El peleador no dio más detalles hasta el momento.