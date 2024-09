Los problemas en la familia de Julio César Chávez son característicos por las adicciones, siendo el Junior el último que vivió una etapa complicada con las autoridades estadounidenses, hecho que evidentemente derrumbó al gran campeón mexicano.

"Cómo lo iba ayudar si estaba en Estados Unidos, estaba dispuesto a que me metieran a la cárcel y me quitarán la VISA por ir por mi hijo", reveló el histórico pugilista.

Chávez detalló el encuentro que tuvo con el mayor de sus hijo cuando estaba en el momento más duro de sus adicciones.

"Fue difícil ver a Julio amarrado, loquito, que no me conozca y me dije hasta dónde dejé llegarlo", agregó el ahora analista.

'El Gran Campeón Mexicano' recordó que en el proceso legar la fama ayudó a su primogénito calificando este suceso de auténtica suerte.

"El juez fue bueno con él, eran 250 mil dólares de multa y el juez le dio 50 mil dólares, eran dos años de cárcel o hasta más y el juez fue amable", precisó.

Julio César contó que todos estos temas personales serán contados en su nuevo reality "Los Chávez" proyecto que se negaba hacer y activamente le está agradecido.

"Este proyecto me agarró en el momento más complicado, no me hablaban mis hijos, fue un reencuentro con la familia", dijo el exprofesional.

Incluso Chávez adelantó que sus aficionados conocerán "la vida detrás del boxeador, la otra parte, el ser humano de Julio, el que tiene virtudes y defectos".