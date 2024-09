Mafershof y Paquideus ganaron mucha fama en los últimos años debido a su contenido enfocado al futbol. Ella es aficionada a Pumas y él sigue al América, por lo que sus videos solían juntar a las aficiones de ambos equipos.

Sin embargo, la mañana del miércoles sus seguidores se despertaron con una triste noticia: luego de cuatro años de relación, decidieron tomar caminos distintos. Aunque la publicación generó confusión, debido a que la eliminaron horas después.

¿Por qué terminaron Mafershof y Paquideus?

Mafershof y Paquideus se veían como una pareja sólida, que siempre estaban juntos, sobre todo ahora que eran presidentes de un equipo de la People’s League, Callejeros FC.

No obstante, el anuncio del fin de su relación generó muchas dudas, sobre todo por el comunicado que lanzaron ambos en redes sociales y que después eliminaron sin dar una explicación.

“A lo largo de este tiempo evolucionaron temas personales que desarrollaron nuestro alejamiento emocional y como pareja. Hablo desde el corazón que mi tiempo con él lo recordaré por siempre como algo lindo que si debió pasar en mi vida. Y preferido tomas esta decisión por un bien para ambos.

"Comento esto públicamente porque ustedes a lo largo de cuatro años han visto contenidos, viajes, y básicamente todo juntos. Me reservo a no volver a hablar del tema por respeto a ambos, y me encantaría que no busquemos un culpable. Gracias por todo el amor que siempre se nos dio", se lee en la publicación.

Cabe destacar que una parte de los internautas usaron el tema parta comenzar a burlarse de la situación, principalmente de Paquideus, ya que anteriormente en redes sociales se hizo viral el tema de que Mafershof tuvo una relación con Richard Sánchez, jugador del América, aunque nunca se confirmó esa infidelidad.