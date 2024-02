Los últimos meses han sido muy complicados para la familia de Julio César Chávez, ya que Julito sigue batallando con su adicción a las pastillas para bajar de peso, aunado a que fue detenido debido a la portación de armas ilegales.

En más de una ocasión, el César del Boxeo ha manifestado su preocupación por Chávez Carrasco, debido a que no tiene contacto con él por un distanciamiento, lo que genera más inquietud, ya que teme que todo esto pueda acabar en una tragedia.

¿Julio César Chávez teme por la vida de su hijo?

Julio César Chávez una vez más habló sobre la situación que atraviesa por los problemas de su hijo mayor. La máxima leyenda del boxeo mexicano aseguró que le duele mucho no poder ayudarlo en la situación que atraviesa, pero lo que más le preocupa es la vida de su primogénito.

“Se me hace un nudo en la garganta, imagínate cómo me sentía yo con Julio. Mi hijo que él vio cómo su padre se destruyó en el alcohol y la droga y ver él cómo se está destruyendo y yo no poder ayudarlo.

“Hay tres cosas en la adicción: cárcel, hospital y muerte. Ya cayó en el hospital, ya cayó en la cárcel, ¿ahora qué sigue? Dios quiera y le haya caído un rayito de luz”, dijo al canal ‘Boxeo con Diego Soto’.