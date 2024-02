Este sábado, las Chivas Rayadas del Guadalajara consiguieron su cuarto triunfo consecutivo, el tercero en Liga MX, y algo que Álvaro Morales criticó, al considerar que el Rebaño derrotó de forma 'espuria' a los Bravos de Ciudad Juárez.

Ante esta declaración, Jesús 'Chuyón' Hernández, periodista tapatío, seguidor de las Chivas, se intentó burlar de Morales, respondiéndoles: "Luego lloren y lloran y lloran que no les dan una entrevista. Triunfo contundente de Chivas".

Esto provoco que la respuesta de Morales fuera humillante hacia el periodista tapatío, respondiendo de forma contundente: "A ti ni lamiéndoles los zapatos te dan entrevistas, jajajajajajaa... A mí me vale si me dan o no “entrevistas”.

Aunque el 'Chuyón' respondió que él si tiene acceso a entrevistas con los jugadores del Rebaño; sin embargo, Morales le cuestionó: "¿Pues en dónde salen, bro? 'Chuyón' ¿Aún sigues en medios? ¿O estás alucinando otra vez?".