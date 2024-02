Julio César Chávez vivió uno de los momentos más complicados de su vida el 25 de julio de 2017, cuando le informaron que su hermano, Rafael ‘Borrego’ Chávez había sido víctima del crimen organizado.

Ese fue un duro golpe para la máxima leyenda del boxeo mexicano, debido a que este significó la segunda pérdida de un familiar, por lo que muchas cosas pasaron por su cabeza, entre ella, regresar a las adicciones.

¿Qué iba a hacer Julio César Chávez?

A siete años del asesinato de su hermano 'Borrego', el César del Boxeo reveló que en cuanto supo que la noticia pensó que probas de nuevo las drogas el alcohol. No obstante, eso no fue lo más delicado, ya que contempló juntarse con delincuentes para ir a buscar venganza.

"Estuve a punto de drogarme otra vez, a punto de tomar, a punto de juntarme con unos malandrines e ir a buscar a esos hijos de su puta madre y matarlos, a chingar a su madre. (Le prometí a mi hermano que) no iba a quedar impune. Gracias a Dios ya chingaron a su madre, yo no los maté, yo no sé quién fue, pero los mataron. La gente se los entrega y a chingar a su madre, pinche bola de culeros", dijo al canal Pichi Podcast.

