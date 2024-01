Julio César Chávez está en un nuevo episodio complicado de su vida, ahora debido a la integridad de su hijo, que ha sufrido problemas extrarring al ser arrestado por posesión de arma de fuego, en una etapa donde lo estaban consumiendo las adicciones.

Ante esta situación, la leyenda máxima del boxeo mexicano se ha sincerado, hablando fuerte de su hijo, quien ahora tiene severos problemas con la ley.

Lee también 'Me vale ma... cómo me califiquen, por eso no estudié, para perseguir una pelota', Chicharito explotó contra periodista

En una entrevista para Fuentes Fidedignas de TV Azteca, Chávez admitió que: "Desafortunadamente no ha podido o no ha querido dar ese paso que di yo. Yo también tuve muchos problemas de adicciones, fueron muchos años. Julito es muy inteligente para algunas cosas, pero muy pendejo para otras. Así es que me tenía ya restringido, ya se la sabía que yo iba a ir por él".

En la misma confesión, el gran campeón mexicano aceptó que ha tenido tentaciones para regresar a las adicciones, y ha expresado: "La adicción de Julio, mi hijo, me ha traído de cabeza y la cosa más fácil para mí es evadir todo lo que estoy sintiendo e irme a drogar y a tomar, pero gracias a Dios mis clínicas me han dado mucha fortaleza de no volver para atrás".