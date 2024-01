Parece que tras tantas entrevistas y declaraciones por su regreso a Chivas, Javier 'Chicharito' Hernández explotó y contestó de fuerte manera a una pregunta sobre cómo se evalúa a sí mismo.

En entrevista con Claro Sports especial por su retorno al futbol mexicano, Antonio Moreno, periodista deportivo le preguntó a Chicharito sobre qué calificación se pondría por su paso en Europa, algo que molestó severamente a Hernández,

"No, no lo voy a calificar. me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsísimo. Califíquenlo ustedes, a ustedes les encanta eso. A mí me vale madre, yo por eso no estudié, para perseguir una pelota y no dar calificaciones. Califíquenlo ustedes", respondió Chicharito con un evidente gesto de fatiga y molestia.

OLV NO HABÍA VISTO ESTA CONTESTACIÓN DE CHICHARITO 😂 @Chivas pic.twitter.com/TBWurC2I0v — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) January 30, 2024

Hernández, que volverá a México tras pasar 10 años en Europa y cuatro más en la MLS, jugó en equipos como Manchester United, Real Madrid, West Ham, Sevilla, Bayer Leverkusen, entre otros.