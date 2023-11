Una de las trilogías más recordadas en la historia del boxeo mexicano es la que protagonizaron entre 2002 y 2004 Marco Antonio Barrera y Erik 'Terrible' Morales, donde ambos pugilistas mexicanos regalaron intensos momentos e intercambios de golpes brutales.

La trilogía estuvo compuesta por dos batallas en 2002, una el 19 de febrero en el Mandalay Casino de Las Vegas, con victoria del 'Terrible', otra el 22 de junio con triunfo para Barrera, y una más en 2004, completando una trilogía enmarcable en la historia del pugilismo mexicano, donde Marco Antonio nuevamente derrotó a Erik.

Lee también Entrenador de Bivol sobre Canelo: '(Dmitry) es el último peleador al que quiere enfrentar'

¿Qué dijo Marco Barrera sobre Erik Morales en la segunda pelea?

Recordando dicha trilogía, Morales y Barrera pudieron intercambiar opiniones para el canal ProBox TV, donde el expromotor de Golden Boy aseguró que el 'Terrible' quiso hacer trampa en la segunda pelea entre ellos, usando unos guantes ilegales.

"Nos quiso vestir unos guantes Winnin con Cleto Reyes, ahí en Las Vegas, en la segunda pelea. Vistieron unos Winning y le pusieron etiquetas Cleto Reyes. Mi hermano sacó una navaja y dijo: 'eso no tiene pelo de caballo, es una esponja'. Entonces te das cuenta que el que quiere hacer daño al boxeo, el que quiere ensuciarla, está de ese lado. Las verdades pesan y pegan", expresó Barrera.

¿Qué respondió Erik Morales sobre la supuesta trampa acusada por Marco Barrera?

Ante estas severas acusaciones, el 'Terrible' contestó que Barrera inventó esas afirmaciones, argumentando que en Estados Unidos es difícil realizar una trampa en el boxeo.

"¿En qué momento creen que pude tener el atrevimiento de intentar hacer algo como lo que me acusa? En Estados Unidos, donde las reglas son recias y fuerte, sí te agarran haciendo trampa. Ahora, ¿qué empresa de guantes como Cleto Reyes o como Winning se van a prestar a uno de esos tema? Realmente son invenciones del señor, son cosas que trae en su cabeza. No hay posibilidad, porque no quiere, no entiende", contestó Morales.