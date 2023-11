Saúl 'Canelo' Álvarez cayó por decisión unánime ante el pugilista ruso, Dmitry Bivol, en la búsqueda de su primer título en el peso semipesado, sumando su segunda derrota como profesional, luego de hacerlo por primera vez ante Floyd Mayweather el 14 de septiembre de 2013.

El mexicano, a pesar de que se mostraba muy seguro por una posible revancha ante el ruso, parece perder la esperanza. Por ello, el propio Bivol ha explicado puntualmente por qué no ha ocurrido un nuevo combate ante el mexicano.

¿Qué dijo Bivol y su entrenador sobre una revancha con Canelo?

Ante la pregunta sobre la razón por la que no ha sucedido otro combate con 'Canelo', Bivol y su entrenador, Vadim Kornilov, han expresado que no hubo tantos acercamientos como se presumían, aunque Álvarez comentaba con seguridad que pasaría. Incluso, Kornilov se ha atrevido a expresar que el mexicano no quiere enfrentar al ruso.

"Creo que Bivol es el último peleador al que quiere enfrentar (Canelo). Tiene que quedarse sin ninguna otra opción, excepto pelear con Bivol. Creo que prefirió cambiarse de televisora para evitar la revancha", expresó Kornilov, tras el cambio de Canelo de DAZN (televisora que transmite al ruso) por PBC.

De igual forma, Bivol ha expresado su visión sobre una posible revancha con el campeón mexicano. "Nadie nunca me preguntó cuánto quería ganar. Nadie. Vi que le preguntaron sobre eso (una revancha a Canelo). Quizás su equipo no le dio toda la información, porque se notaba muy confiado cuando lo dijo. Fue porque su equipo no le dijo toda la verdad, nunca hablaron con nosotros sobre una revancha", comentó Bivol.