Canelo Álvarez tuvo un 2024 sin complicaciones. En mayo derrotó a Jaime Munguía y para septiembre hizo lo propio contra Edgar Berlanga. Sin embargo, ninguna de estas era la pelea que los aficionados querían ver.

David Benavidez es el favorito de los amantes del boxeo para que se enfrente al tapatío el próximo año, en un combate que podría ser épico, debido a la calidad de ambos. Sin embargo, el mexicano lo ha esquivado a toda costa, lo que le ha acarreado infinidad de críticas.

¿Qué dijo Mike Tyson de Canelo Álvarez?

Mike Tyson explotó contra el Canelo Álvarez. Durante una charla previa a lo que será su combate contra Jake Paul en la casa de los Dallas Cowboys el próximo 15 de noviembre, el boxeador norteamericano tundió con todo al tapatío.

Iron Mike aseguró que Saúl Álvarez está deshonrando el legado que dejaron sus antecesores tricolores en el ring y ha quedado como un auténtico cobarde por no enfrentarse a David Benavidez.

Mike Tyson llamó cobarde al Canelo Álvarez por no enfrentarse a David Benavidez. Foto: Especial

Además, calificó como una “vergüenza” el hecho de que Canelo ha frenado toda posibilidad de pelear contra el Bandera Roja, en una contienda que sin duda es la más anhelada en el box actual.

“¿Qué le pasa a Canelo? ¿Tiene miedo de perder? ¿No quiere dar a los fanáticos la pelea que ellos quieren ver? ¿No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos que se enfrentaron a los mejores sin importar el dinero? Esto es una vergüenza para el boxeo y para México”, manifestó Tyson en el podcast ‘Pound 4 Pound’.

¿Canelo no quiere ver la pelea de Iron Mike?

Desde tiempo atrás, Mike Tyson y Canelo Álvarez se han estado enviando mensajes nada amistosos. Hace poco, el púgil mexicano aseguró que la pelea entre Mike y Jake Paul no le ayuda nada al deporte, por lo que no la vería.

“Para nada me interesa ver eso y por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una audiencia diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso, es para otra audiencia”, señaló el Canelo Álvarez.