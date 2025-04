Ahora que Julio César Chávez Jr parece haber superado los problemas de adicciones, su papá ya piensa en el regreso de su carrera profesional, y desea que el mayor de los varones vuelva a ponerse los guantes.

Según lo que compartió el legendario peleador mexicano, tiene planes para que su hijo dispute una pelea en San Luis Potosí, porque se siente atraído por el público de aquellas tierras.

“Voy a traer a Julio en dos o tres meses para acá, porque ya vimos que la gente de aquí, aunque no es una plaza de boxeo, se ve que le encanta el box”, confesó. Pese a que hoy en día es sólo una posibilidad, aseguró que es una gran oportunidad para que Chávez Jr retome el camino del boxeo.

Lee también Miroslava Montemayor dio detalles del novio famoso que "me traía de su pen..."

¿Julio César Chávez volverá a pelear algún día?

Quien para muchos es el mejor boxeador en la historia de México, contó que existe una pequeña posibilidad de que salga del retiro. Y aunque acepta que los riesgos son mayores, debido a su edad, le gustaría tener una pelea en compañía de sus hijos.

"Ahora que pelee mi hijo, a lo mejor me animo a hacer una pelea de exhibición, para que me pueda ver pelear la gente que no pudo verme antes", dijo ante los medios.

Lee también Kevin De Bruyne se marchará del Manchester City al final de la temporada: "Es hora de decir adiós"