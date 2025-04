Miroslava Montemayor sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón en una reciente entrevista en el podcast “Tirando Bola”, conducido por el comediante Franco Escamilla.

Conocida por ser una de las caras principales de TNT Sports en las transmisiones de la Champions League, la conductora no solo habló de su carrera, sino que también reveló detalles íntimos de su vida amorosa, incluyendo una relación pasada con un futbolista famoso.

Durante la conversación, Miroslava narró cómo se dio su romance con este jugador, a quien conoció en 2015 mientras trabajaba para TV Azteca Noreste cubriendo al equipo felino. Pero ese hecho la motivo a aprender el idioma portugués.

“Tuve un novio de Brasil, hermoso, guapo, unas piernas que tenía el hombre, pero tenía dos hijos. Él hablaba muy bien español, con él hablaba muy bien, pero con los niños no podía comunicarme”,

¿Quién era el famoso futbolista que fue novio de Miroslava Montemayor?

Se trata del brasileño Rafael Sóbis, exjugador de los Tigres, quien al inicio invitó salir a Montemayor sin tener mucho éxito.

“Era Rafa Sóbis, saludos a Rafa, es una gran persona. Yo lo conocí aquí en Tigres, trabajaba para TV Azteca cuando me invitó a salir y le dije ‘no salgo con futbolistas’, porque tenía amigos futbolistas y sabía cómo eran, eran muy cabr..., les gusta la fiesta. (...) Pero me convenció, salimos y así”, confesó entre risas.

"Yo trabajaba para Tigres por medio de TV Azteca, entrevistábamos a la gente, a los jugadores para la gente en Facebook, luego ya había entrevistas post partido en conferencia de prensa y él como que me ve, yo ya le había dicho que no, y se mete sale otra vez bañado y se me quedaba viendo, ya arregladito y bañado se veía más guapo y dije 'sí esta guapo el muchacho' y ya le dije cenamos, yo pase por él y desde entonces empezó nuestra historia", recordó sobre el momento del 'flechazo'.

Pero lo que comenzó como una salida casual se convirtió en una relación seria que incluso llegó a un compromiso matrimonial.

“En algún punto nos comprometimos y toda la cosa. Cuando hablamos de matrimonio yo tenía 26 años, estaba en Ciudad de México. Pasa que yo voy a visitarlo a Brasil y nos comprometimos, por eso empecé a estudiar portugués en 2016 por los niños porque también igual me tenía que ir a vivir a Brasil, era dejar toda mi vida, yo estaba muy enamorada”, sentenció.

"(Luego de siete meses) Me voy a la Ciudad de México (para trabajar en ESPN) y dije ya no vamos a andar, no va a ser lo mismo, y pues no, continúo el romance, obviamente yo era la que tenía que venir los fines de semana a verlo porque como futbolista no puede viajar, venía... o sea a mi me traía de su pendeja", platicó entre risas.

La conductora, quien inició su carrera en el modelaje tras ser Señorita de la UANL en 2011 y quedar en segundo lugar en Nuestra Belleza México 2012, encontró en los deportes su verdadera pasión al ingresar a TV Azteca en 2014. Tras una pausa por su matrimonio con Jorge Alberto Hank, regresó con fuerza a la televisión en TNT Sports, donde hoy brilla como una de las figuras más destacadas de dicha cadena deportiva.