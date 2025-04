ese a que durante la estancia de ambos en ESPN nunca se faltaron al respeto, llamó mucho la atención que nunca aparecieron juntos Álvaro Morales y David Faitelson, dos de los comentaristas más polémicos de la actualidad.

Hace poco se supo que todo se debió a una cláusula en el contrato del ahora comunicador de Televisa, quien exigió que nunca aparecieran al mismo tiempo en un programa, debido a que no congeniaban sus respectivos estilos.

Lee también José Ramón Fernández arremetió contra André Jardine: "Se siente el inventor del futbol"

¿Qué dijo David Faitelson de Álvaro Morales?

Últimamente Álvaro Morales ha lanzado varias indirectas en contra de David Faitelso, aunque éste siempre se mantuvo al margen y decidió ignorarlo y no respondía a sus ofensas, algunas graves.

No obstante, por primera ocasión decidió hablar el comentarista de TUDN del tema. Durante su participación en el podcast de ‘Más Deporte’, Faitelson señaló que no entiende por qué el Brujo Morales habla tanto de él. Aunque lanzó un dardo al aseverar que seguro se trata por envidia y querer imitarlo.

“No lo sé, tendrá un problema, porque a lo mejor me tiene envidia, porque a lo mejor pretende ser lo que yo ya soy. No lo sé. Yo no tengo ningún problema con él, no trabajo con él”, manifestó Faitelson.

Por otra parte, señaló que le sorprendió el cambio de personalidad, debido a que cuando lo conoció, era totalmente diferente. Considera que está tratando de formar un personaje como el de Brozo.

“Yo lo conocí hace 30 años, cambió por completo… el look, la voz. Cuando él vio que por el camino normal no podía alcanzar la dimensión de éxito que él quería, escogió otro que está bien, es muy respetable. Creó un personaje, como Víctor Trujillo creó a Brozo”, finalizó David Faitelson.