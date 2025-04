David Faitelson sabe que sus comentarios suelen levantar ámpula, sobre todo cuando son enfocados a otros periodistas. Sin embargo, el comunicador reconoció que se equivocó en una ocasión que se aprovechó de un mal momento que atravesaban varios colegas.

Faitelson sabe que no actuó de buena manera, por lo que decidió remediar la situación, sin imaginar que tiempo después trabajaría junto a ellos cuando decidió acepar la propuesta de Televisa.

¿Por qué Faitelson se disculpó con Paco Villa?

Paco Villa (QEPD), se consolidó como el comentarista principal de TUDN. Era habitual escucharlo junto a Andrés Vaca en las transmisiones de los partidos del América y la Selección Mexicana.

No obstante, en una ocasión realizó varias críticas en contra de las Águilas y su directiva encabezada por Santiago Baños. Como resultado, fue obligado a retractarse, junto a otros compañeros, mediante sus redes sociales.

Eso lo usó en ese memento David Faitelson para realizar publicaciones en contra de sus colegas y la televisora, lo que además de generar polémica, hubo una serie de respuestas candentes entre ellos en X (antes Twiter).

Y pese a que ya tiene mucho que pasó eso, David Faitelson reconoció que se equivocó, por lo que antes de que comenzar a a trabajar para Televisa, decidió buscar a Paco Villa para ofrecerle una disculpa.

“Uno de mis grandes arrepentimientos, terribles, grandes, que al final pude platicar con él, con Paco Villa. El día que ocurrió una situación anómala, la empresa tuvo un 'mea culpa', se equivocaron. El día que le pidieron que se disculparan a varios periodistas de aquí con un tema del América, yo me aproveché y fui mala leche.

“Después yo hablé con Paco… la verdad que me aproveché de la situación injusta, porque me tuve que también haber puesto en sus botas. Todo muy bien, platicamos bien y le dije que me equivoqué, lo siento mucho, a veces me gana el ímpetu y quiero que sepas que no fue de mala fe. Antes de venir. Trabajar acá”, contó Faitelson.