Hace unos días, en Indio California, se llevó a cabo una de las peleas más esperadas del año, ya que Patricio Manuel y Joshua Reyes se subieron al ring para demostrar quién era el mejor.

Y el principal motivo por el que este combate había generado muchas expectativas, era porque uno de los protagonistas es un boxeador transgénero, quien llegaba invicto a esta pelea.

Lee también Aficionados festejan que Marion Reimers no narró el partido de Manchester City vs Real Madrid

¿Cómo le fue a Patricio Manuel?

Pese a que llegaba con la etiqueta de invicto y, para muchos de favorito, Patricio Manuel vivió la peor pelea de su corta carrera, debido a que en apenas duro 21 segundo antes de que lo noquearan.

El pugilista oriundo de Santa Mónica, California, inició su camino en los encordados en 2018 ante Hugo Aguilar, a quien derrotó por decisión unánime. En 2023, también se impuso a Hien Huynh y Alexander Gutiérrez.

No obstante, fue incapaz de hacerle frente a Reyes, que le bastaron segundo para mandarlo a la lona. Patricio Manuel lanzó un mensaje en redes sociales, lamentando su primer descalabro.

"Nunca he sido de esconderme pese al resultado. Perdí anoche, entrené con todo, tuve maravillosos sparrings, pero hay veces en que las cosas no salen como quieres. Lo más importante es que estoy bien, pero me siento profundamente decepcionado y mi ego está lastimado", publicó en Instagram.

¿Quién es Patricio Manuel?

Patricia Manuel inició su carrera a muy temprana edad, donde logró varios campeonatos a nivel amateur. No obstante, en 2012, con 27 años, confrontó su disforia de género, donde sufrió mucha discriminación y se retiró por varios años. Fue en 2018 cuando regresó los encordados como boxeador transgénero.