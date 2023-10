El pasado veinte de enero, Dani Alves ―exfutbolista del FC Barcelona y de Pumas― fue arrestado por presuntas acusaciones de agresión sexual. La expareja del brasileño, Dinorah Santana, era una de las piezas clave para que el excentrocampista quedara en libertad... Al menos, hasta ahora.

Durante una entrevista con el programa "Cuatro al Día", Dinorah confesó que las declaraciones ―donde apoyaba a Alves― estaban basadas en un guion. Además, le mandó un mensaje al exfutbolista: para ella, "está muerto".

"Yo todo lo que he hablado... Y tengo aquí los WhatsApp. Era orientado a lo que tenía que decir: ‘Mira, va a llegar al aeropuerto... Vas a tener prensa. Tú vas a decir esto y esto. Cuando tú salgas de la cárcel, tú vas a decir esto y esto’. Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me han utilizado hasta cuando le he servido", reveló.

Al momento de ser cuestionada sobre sus razones, Dinorah recalcó que lo hizo por sus hijos. Alves y Santana se casaron en el 2008 y tres años después, decidieron separarse. La actual pareja del exfutbolista es la modelo Joana Sanz; sin embargo, con ella también hay rumores de posible divorcio.

"Ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida. Para mí, ya no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza. Nunca he hecho shows. Nunca he hecho escándalos", sentenció.