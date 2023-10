Durante las últimas semanas, José Ramón Fernández se ha ubicado en el ojo del huracán por su molestia con David Faitelson tras abandonar ESPN.

Hasta el momento, no es oficial en qué televisora trabajará su pupilo, pero se especula fuertemente que llegará a Televisa, situación que no tiene muy contento a Joserra.

Sin embargo, el histórico periodista deportivo dejó a un lado la situación de su excompañero en TV Azteca y El Líder Mundial en Deportes para mandarle un mensaje a todos sus detractores.

“¿Quién dice que no jugué futbol? Mi equipo, y no me dejarán mentir que era bastante bueno! ¿Me identifican en la fotografía? Con afecto les comparto esto que es un tesoro para mí. Un abrazo”.

El recadito de José Ramón Fernández es claramente para aquellos analistas que se encuentran en las mesas de análisis que consideran que los comunicadores no pueden opinar de la misma forma porque “nunca” jugaron futbol.