Martha Lucía Micher Camarena, quien es senadora del partido Movimiento Regeneración Nacional, le mandó un contundente mensaje a la directora de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez.

Y es que, después de que Gutiérrez manifestara su preocupación por la propuesta del salario base que lanzó el Senado de la República, Micher Camarena externó que tanto la Liga Femenil ―como la Varonil― tuvieron siete meses para hacer los trámites correspondientes.

“Este documento no es lo mejor que puede hacer la compañera presidenta Mariana Gutiérrez. Cuando uno legisla, ella no es legisladora, pero nosotros sí. Hemos recibido a sus colegas con un documento que dice “debe decir”. Trae una propuesta, pero no trae ninguna propuesta al respecto", apuntó.

"Simplemente manifiesta su preocupación. Es bienvenida su preocupación, pero, además, hace un análisis del nivel salarial de la Liga MX Femenil y compara de manera positiva con las mejores ligas al promediar 35 mil pesos mensuales ocupando el octavo lugar en el mundo, pero no está en la ley y lo que queremos es que esté en la ley", sentenció la senadora.

¿Qué respondió la Liga MX Femenil?

Ante esto, tanto la directora de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez ―como Mikel Arriola― invitaron a que el Senado discuta la iniciativa con la Liga MX Femenil.

"Tanto la FMF como la Liga MX siempre estaremos a favor de crear las condiciones de piso parejo entre hombres y mujeres. Quedamos pendientes de que el Senado nos dé su respuesta para trabajar de manera colectiva, con todas las voces que se quieran sumar y buscar disminuir esa brecha", sentenció Gutiérrez.