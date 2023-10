Georgina Rodríguez es una modelo e influencer que en los últimos meses se ha acercado de manera sigilosa al mundo de la música, ya que se la pudo observar protagonizando el videoclip del tema de Sebastián Yatra, "Energía Bacana".

Tras esta participación, la pareja de Cristiano Ronaldo vuelve a aparecer en el mundo de la música, aunque esta vez lo hizo delante de un micrófono, como cantante.

Todo comenzó durante este sábado, donde la modelo ha sido el centro de atención de distintos vídeos en redes sociales durante la grabación de lo que podría ser su primera canción.

El grupo de pop rock The Elites fue el responsable de publicar estos vídeos a través de sus redes sociales. Aunque lo han hecho sin sonido, en una producción pensada exclusivamente para mantener expectación sobre el producto final.

Recordemos que esta no sería la primera vez que escucháramos a la modelo cantar y esto se debe a su aparición en el programa de Antena 3 "Mask Singer", y tiempo después rememoró esa actuación con el propio Beret en la Starlite de Marbella.

Luego, en el pasado mes de abril, el propio Beret, en una entrevista para el programa Martínez y hermanos confirmó cómo nació esa inesperada colaboración entre ambos: "Estaba en casa tranquilo y empezaron a petarme el móvil diciéndome que estaban cantando mi canción en Mask Singer, ella me habló. Me dijo que me seguía desde hacía bastante tiempo y que le gustaba mi música. Me dijo que iba a grabar un documental y que le gustaría que en el último capítulo yo fuera al Starlite de Málaga para cantar conmigo Si por mí fuera", explicó el cantante.

Por último, hay que decir que por ahora se desconocen algunos detalles sobre la posible colaboración de Georgina Rodríguez con el grupo The Elites, pero sí que se pueden ver en los vídeos el interés que la influencer, en donde se la nota muy comprometida con este nuevo proyecto.