Georgina Rodríguez es una modelo e influencer que protagonizó el reality conocido como "Soy Georgina", donde se pudo conocer detalles sumamente íntimos de su vida privada.

La esposa de Cristiano Ronaldo tiene una historia familiar compleja, que incluye un padre con cargos legales y una hermana que la señala por no ayudarle con sus necesidades financieras y sobre la cual no hace mención alguna.

Se trata de Patricia Estela Rodríguez es la hermana mayor de Georgina, quien supuestamente vive en la pobreza. Esta mujer es hija de la primera esposa del padre de Gio y vive en Castellón, tiene tres hijos y su salario no le permite cubrir más allá que los gastos básicos, según cuenta. Sin embargo, eso no es lo único que la complica. De acuerdo con su testimonio, nunca ha tenido una relación con su hermanastra, según contó en Antena 3 a principios de este año.

Lo cierto es que luego de que su padre fuera a prisión, acusado de delitos contra la salud, la madre de Patricia falleció, por lo que la niña fue a vivir con la otra familia de Jorge Eduardo Rodríguez. “Su madre (de Georgina) me puso en un internado. Yo tendría 12 años, murió mi madre cuando yo tenía 11 y medio añito después me metió”, acusó la mujer, cuya infancia estuvo marcada por carencias afectivas.

Además, destacó que ella quisiera tener una relación tanto con Ivana como con Georgina, pero que no tiene ningún contacto con ellas. "No sé si es que se avergüenzan de mí", señaló la media hermana de la modelo, ya que sus estilos de vida son muy distintos. Sobre esto hay que decir que mientras Georgina vive a todo lujo con Cristiano Ronaldo y sus hijos en Riad, capital de Arabia Saudí; Patricia enfrenta condiciones económicas adversas, y cría a sus tres hijos en un departamento en donde la cocina sirve de dormitorio, las goteras y filtraciones se hacen presentes con cada lluvia y no le alcanza el dinero para pagarles los estudios a sus hijos.

Por último, Patricia explicó que su hermana no quiere tener una relación con ella, tanto así que no tiene su número de teléfono ni forma de contactarla. Su última conversación habría sido el año pasado, cuando Patricia le pidió ayuda económica para cubrir los gastos escolares de sus hijos. El acuerdo habría sido que Georgina se pondría en comunicación con el colegio y pagaría los costos directamente, sin embargo, esto no habría sucedido. Hay que decir que, hasta el momento, ni Georgina ni su marido han hecho mención alguna sobre estos dichos.