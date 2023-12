La vida de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo es una de las más mediáticas y populares del mundo. La modelo y el futbolista se encuentran viviendo en Arabia Saudita junto a sus hijos, en donde el portugués se desempeña como delante del Al-Nassr FC, de la Liga Profesional Saudí, y desde donde ella despliega como siempre su belleza y estilo.

Alberto Dugarte junto a Georgina Rodríguez. Fuente: Instagram @albertodugarte

​Con más de 53,5 millones de seguidores en las redes sociales, Georgina Rodríguez es una de las celebridades e influencers más famosas y destacadas del mundo. En su cuenta de Instagram, comparte fotografías y videos de todos los viajes que realiza y las alfombras rojas que engalana. Siempre se destaca por su belleza, su sentido de la moda y el gran estilo que impone con su forma de vestir, su manicura, las joyas que utiliza y cómo luce su cabello.

Plantaron al estilista de Georgina Rodríguez

Para lucir siempre bien, Georgina Rodríguez se vale de los mejores productos y de grandes especialistas, como es el caso de su estilista Alberto Dugarte. Se trata de un cosmetólogo de origen venezolano que está radicado en Madrid, España, en donde se ha convertido en uno de los más reconocidos.

Alberto Dugarte junto a Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Fuente: Instagram @albertodugarte

Alberto Dugarte tiene 38 años de edad y es considerado un experto en belleza por lo que sus manos han atendido a grandes celebridades entre las que se destacan Isabel Pantoja, Latoya Jackson, Ana Obregón, Paloma San Basilio y, como mencionamos, Georgina Rodríguez, entre otras. Sin embargo, a pesar de moverse en este mundo, el estilista no es muy mediático aunque recientemente su nombre ha inundado los medios de comunicación españoles por algo muy triste.

Alberto Dugarte se ha convertido en noticia y no por su talento y profesionalismo, sino porque se encontraba en plenos preparativos para casarse con su novio y, a días de dar el “Sí, quiero”, su novio desapareció. Según ventilaron algunos medios españoles, el estilista de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo ha llamado y enviado mensajes a su prometido pero no ha obtenido respuestas por lo que ahora todos están pendientes de sus redes sociales en donde acumula más de 240 mil seguidores y donde aún no se ha expresado sobre el tema.