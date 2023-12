La temporada navideña trajo consigo un regalo extraordinario para Antonella Roccuzzo, quien cautiva a sus seguidores no solo con su conexión con el famoso futbolista Lionel Messi, sino también con su asociación con la icónica marca de joyería Tiffany & Co.

Antonella Roccuzzo se anticipó a la navidad. Fuente: Instagram @antonelaroccuzzo

La conexión entre celebridades y marcas de lujo no es nueva, pero cuando se trata de Antonella Roccuzzo y Tiffany & Co., la expectación se eleva aún más. Esta navidad, la pareja Messi-Roccuzzo no solo ha compartido su previa festiva, sino que también un lujoso regalo que ha dejado a todos boquiabiertos.

Leer más: ¿Qué tipo de comida sirve el restaurante que visitó Messi con Antonella Roccuzzo y amigos el pasado fin de semana?

Como suelen acostumbrar todos los años, Antonella Roccuzzo y Lionel Messi se instalaron en Argentina para pasar Navidad y Año Nuevo con su familia. Ahí, fue donde la empresaria decidió agradecer los presentes junto a un gigante arbolito espolvoreado con blanco para parecer nevado y pelotas de color doradas.

La combinación de la elegancia atemporal de Tiffany & Co. y el estilo único de Antonella Roccuzzo demuestra un matrimonio perfecto de belleza y distinción. Este emocionante vínculo que genera expectación y admiración entre sus seguidores, viene desde hace largos años, debido a que la empresaria participó de varios eventos de la famosa casa de joyas.

Leer más: Así es el lujoso regalo que Victoria Beckham le dio a Antonella Roccuzzo

A raíz de esto, desde la firma le enviaron a la empresaria a modo de agradecimiento por su generosidad una manta de cashmere y lana de color Tiffany Blue y marrón camel, qué según la página oficial de la marca, el valor de ese producto es de 1900 euros.

Antonella Roccuzzo se anticipó a la navidad. Fuente: Instagram @antonelaroccuzzo

El regalo qué Antonella Roccuzzo decidió publicarlo en su cuenta personal de Instagram estuvo acompañado por una emotiva carta: "Querida Antonela, En esta época, te deseamos unas felices fiestas y que todos tus sueños se hagan realidad. Esperamos seguir compartiendo muchos momentos juntos".

De esta manera, Antonella Roccuzzo no solo se anticipó a la llegada de la Navidad, sino que también inspiró a muchos a sumergirse en la magia de esta temporada.