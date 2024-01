La modelo e influencer Georgina Rodríguez no deja de revolucionar las redes sociales y los medios de comunicación especializados en el espectáculo. Es que se trata de una de las celebridades más activas en las plataformas digitales a través de las cuales consiente a sus fanáticos con imágenes y videos de los viajes que realiza, sus momentos en familia, los outfits que ostenta y las alfombras rojas que engalana.

Georgina Rodríguez. Fuente: Instagram @georginagio

La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo tiene cerca de 56 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram por lo que todo lo que postea se vuelve viral y se convierte en tendencia cuando se trata de moda. Georgina Rodríguez es embajadora de reconocidas marcas por lo que es una constante verla posar con lo más novedoso y exclusivo de indumentaria y joyería.

Las críticas a Georgina Rodríguez

El 2024 comenzó a lo grande, como están acostumbrados, para Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. La feliz pareja junto a sus hijos pasó el Año Nuevo en Portugal y luego realizaron un viaje a Dubai para distenderse y recargar sus energías. Fue en este marco que la influencer publicó algunas imágenes en sus redes sociales y despertó algunas críticas que buscaron destrozarla.

Georgina Rodríguez. Fuente: Instagram @georginagio

En un par de imágenes, la influencer mostró sus manos llenas de anillos y pulseras de oro blanco. Además, se puede ver un costoso bolso de una de las marcas que ella utiliza y que también despertó algunas críticas. Según algunos medios especializados, las joyas y el bolso de Georgina Rodríguez cuestan más de 4 millones de euros y a pesar de los likes no faltaron los comentarios negativos.

“Mucha tienda poca alma, quien lleva mucho afuera tiene poco adentro”, “Hay una cosa que el dinero no puede comprar... CLASE”, “Uñas muy largas + demasiada joyería”, “Por qué mostrar todo esto cuando la gente no puede comer” y “Pobre mujer, su felicidad es exhibirse exageradamente”, fueron algunas de las críticas contra la pareja de Cristiano Ronaldo. De todos modos, hubo seguidores que apoyaron a Georgina Rodríguez y le dejaron comentarios como “Pues la que puede puede y la que no critica”, “Dejen la envidia. Es una belleza esa mujer de pie a cabeza” y “El ser humano es así, todo lo crítica. Si tan mal le cae esa muchacha no la sigan y ya”, entre otros.