Luego de finalizar sus compromisos con la Selección Argentina, Lionel Messi voló a Miami para reencontrarse con su familia y tener unas merecidas vacaciones en Orlando donde disfrutaron de los mejores parques de Disney.

Lionel Messi y su familia disfrutaron de una comida exclusiva. Fuente: Instagram @antonelaroccuzzo

Las imágenes de Antonela Roccuzzo, junto a sus hijos y Lionel Messi han causado furor en las redes sociales. Especialmente las que compartió la rosarina en su cuenta de Instagram. Luego de pasear por algunos de los parques y de subirse a los juegos, decidieron comer en uno de los restaurantes más elegantes que tiene el lugar: “Be Our Guest”.

Antonella Roccuzzo fue la encargada de compartir algunas imágenes de la decoración y la carta del lugar, que está justamente inspirado en la película La Bella y La Bestia, con una ambientación de ensueños y un menú temático para adultos y niños.

El restaurante en cuestión está ubicado en la zona denominada Fantasyland del parque Magic Kingdom. Según la descripción del sitio web oficial, el mismo cuenta con tres salones temáticos recreados a partir de la película y ofrece banquetes inspirados en la comida francesa, justamente platos que probablemente la familia degustó mientras vivió en París. No obstante, para almorzar o cenar en este lugar, es necesario hacer una reserva.

“Be Our Guest Restaurant" es un amplio y elegante espacio ubicado al pie del Castillo de la Bestia en Fantasyland. Disfruta un almuerzo o cena en un ambiente diseñado para crear recuerdos inolvidables. Be Our Guest ofrece tres áreas de comidas meticulosamente diseñadas, cada una pensada para atraer a nuestros huéspedes a la historia conmovedora y romántica de La Bella y la Bestia”, señalan.

En cuanto a los precios, los adultos deben abonar 70 dólares, sin impuestos ni propina y los niños 39 dólares. El almuerzo incluye un aperitivo, un plato principal y postre. Por su parte, para los niños se ofrecen opciones personalizadas que ellos pueden armar a su gusto.

De esta manera, Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, Thiago, Mateo y Ciro se metieron en La Bella y La Bestia y disfrutaron de una experiencia verdaderamente de película.